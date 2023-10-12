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Spor

Galatasaray'dan 2017-2018 sezonundan sonra aynı başlangıç

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, 2017-2018 sezonundan sonra bu başarısını tekrarladı.

IHA12 Ekim 2023 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
Galatasaray'dan 2017-2018 sezonundan sonra aynı başlangıç
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Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken Galatasaray, 7 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 22 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gördü.

8 MAÇTA 7 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup etti. Aslan, milli takım arasından sonra evinde derbide Beşiktaş ile mücadele edecek.

2017-2018 SEZONUNDAN SONRA YİNE AYNI BAŞLANGIÇ

Bu sezon Süper Lig'e iyi başlayan ve namağlup devam Galatasaray, bu başlangıcını daha önce 2017-2018 sezonunda da yaşamıştı. Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılılar, o sezon da ilk 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, ilk 8 haftada 20 gol kaydederken, 6 gol yedi. 2017-2018 sezonunda Galatasaray, 75 puanla şampiyon olmuştu. Ayrıca sezon devam ederken Tudor'un yerine Fatih Terim takımın başına gelmişti.

MAURO ICARDİ'DEN 8 LİG MAÇINDA 8 GOL

Galatasaray'da ilk 8 haftada Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtladı. Icardi oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 8 kez havalandırarak, takımının en skoreri oldu. Icardi'nin haricinde sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 3, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı da 1'er kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca MKE Ankaragücü maçında kaleci Hayrullah Bilazer kendi kalesine gol attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun asist kralı olan Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da başarısını sürdürüyor. Kerem, attığı 3 golün yanında bu sezon ligde 4 de asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Süper Lig'de asist krallığında Yusuf Sarı'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada savunmasıyla da ön plana çıktı. Yaz transfer döneminde Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de takıma katılmasıyla savunmasını güçlendiren sarı-kırmızılılar, kalesinde 4 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, bu performansıyla ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak yer alıyor. Aslan, söz konusu müsabakaların 5'inde de kalesini gole kapadı.

6 FUTBOLCU 8 MAÇTA DA GÖREV ALDI

Teknik Direktör Okan Buruk, 6 futbolcuyu ligde 8 haftada da oynattı. Buruk; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'yi ya 11 başlattı ya da sonradan oyuna dahil etti. Ayrıca Muslera ve Boey, 8 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.

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