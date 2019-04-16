Galatasaray'dan 20:45'te VAR paylaşımı
Galatasaray, sezon başından bu yana yaşanan hakem hataları ile ilgili kapsamlı bir video yayınladı.
Galatasaray, sezon genelindeki VAR kararlarıyla ilgili #TeknolojiVARadaletYOK! başlıklı bir video yayınladı.
İşte o paylaşım:
#TeknolojiVARadaletYOK! pic.twitter.com/GQgBHzxWQW— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 Nisan 2019
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