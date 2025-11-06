İSTANBUL 20°C / 14°C
6 Kasım 2025 Perşembe
  • Galatasaray'dan 3 gollü zafer! Hollanda'da tarihi gece
Spor

Galatasaray'dan 3 gollü zafer! Hollanda'da tarihi gece

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların 3 golünü Victor Osimhen kaydetti. Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.

AKŞAM6 Kasım 2025 Perşembe 08:53
Galatasaray'dan 3 gollü zafer! Hollanda'da tarihi gece
Ajax, ilk isabetli şutunu 34. dakikada buldu...

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla 3. asistini yaptı.

Osimhen, Cim-Bom'da ikinci kez hat-trick yaptı.

Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 18 ve 34. dakikalarda Osimhen ile net pozisyonlardan yararlanamadı. Hollanda ekibi, geriden pasla çıkmaya çalıştığı anlarda zorluk yaşadı. Cim-Bom, üçlü orta saha ile oynayan rakibine karşı boşluk bulmakta güçlük çekti. Topa daha fazla sahip olan Aslan, kalesinde ilk isabetli şutu 34. dakikada gördü. Devre golsüz bitti. İkinci devreye Sara'nın yerine Barış Alper'i oyuna sürerek başlayan Galatasaray, yine etkisini artırdı. 59'da Sane şık ortaladı, Osimhen affetmedi. 66 ve 78'de yine Osimhen'in ayağından gelen penaltı golleriyle CimBom fişi çekti. Maç boyunca rakibine şans tanımayan Sarı-Kırmızılılar, Liverpool ve Bodo/Glimt zaferlerinin ardından büyük bir sevinç daha yaşadı.

