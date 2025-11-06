Ajax, ilk isabetli şutunu 34. dakikada buldu...

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla 3. asistini yaptı.

Osimhen, Cim-Bom'da ikinci kez hat-trick yaptı.

Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 18 ve 34. dakikalarda Osimhen ile net pozisyonlardan yararlanamadı. Hollanda ekibi, geriden pasla çıkmaya çalıştığı anlarda zorluk yaşadı. Cim-Bom, üçlü orta saha ile oynayan rakibine karşı boşluk bulmakta güçlük çekti. Topa daha fazla sahip olan Aslan, kalesinde ilk isabetli şutu 34. dakikada gördü. Devre golsüz bitti. İkinci devreye Sara'nın yerine Barış Alper'i oyuna sürerek başlayan Galatasaray, yine etkisini artırdı. 59'da Sane şık ortaladı, Osimhen affetmedi. 66 ve 78'de yine Osimhen'in ayağından gelen penaltı golleriyle CimBom fişi çekti. Maç boyunca rakibine şans tanımayan Sarı-Kırmızılılar, Liverpool ve Bodo/Glimt zaferlerinin ardından büyük bir sevinç daha yaşadı.