Galatasaray'dan 3 maça özel hazırlık

Süper Lig'de artık son 9 haftaya girilirken, liderlik koltuğunda oturan ve yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun favorisi olan Galatasaray, kalan bölümde ilk yarının hesabını da kesmeye kararlı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki aynı periyotta sadece 3 takıma puan kaybetmişti. Ligin 12. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezonki tek yenilgisini yaşarken; 16. haftadaki Sivasspor ve 18. haftadaki Fenerbahçe deplasmanlarından da beraberlikle dönmüştü.

İlk yarının son 9 haftasını 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile geçen Galatasaray, şimdi rövanşa hazırlanıyor. Galatasaray, puan kaybı yaşadığı 3 maçı da bu kez evinde oynayacak. Hatayspor ve Sivasspor sınavlarını kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkmanın hesaplarını yapıyor.