Galatasaray'dan 4 flaş transfer birden! Üçü dünya yıldızı

Gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak isteyen Fatih Terim, yönetimden ilk olarak 4 transferin bitirilmesini istedi. Galatasaray bunun üzerine Bayern Münih'ten Franck Ribery, Fulham'dan Ryan Babel, Sivasspor'dan Douglas ve Akhisarspor'dan kaleci Fatih Öztürk ile anlaşmak üzere harekete geçti.

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