Galatasaray'dan 4 flaş transfer birden! Üçü dünya yıldızı
Hafta sonu Başakşehir'i yenmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray Babel, Ribery, Fatih Öztürk ve Douglas'ın işini bitirecek.
Gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak isteyen Fatih Terim, yönetimden ilk olarak 4 transferin bitirilmesini istedi. Galatasaray bunun üzerine Bayern Münih'ten Franck Ribery, Fulham'dan Ryan Babel, Sivasspor'dan Douglas ve Akhisarspor'dan kaleci Fatih Öztürk ile anlaşmak üzere harekete geçti.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.