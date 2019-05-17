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Galatasaray'dan 4 flaş transfer birden! Üçü dünya yıldızı

Hafta sonu Başakşehir'i yenmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray Babel, Ribery, Fatih Öztürk ve Douglas'ın işini bitirecek.

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Gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak isteyen Fatih Terim, yönetimden ilk olarak 4 transferin bitirilmesini istedi. Galatasaray bunun üzerine Bayern Münih'ten Franck Ribery, Fulham'dan Ryan Babel, Sivasspor'dan Douglas ve Akhisarspor'dan kaleci Fatih Öztürk ile anlaşmak üzere harekete geçti.

(Fotomaç)

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