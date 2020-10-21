Galatasaray'dan 57 sayı fark

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında oynanan maçta Galatasaray, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 102-45 yendi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Ali Sakacı, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu
Samsun Canik Belediye: Nurgül Ersoy, Dilan Çelik 9, Madden 25, Nazlı Çalışkan 4, Zeynep Sude Kara, Dilara Azaklı 2, Semanur Ersoy, Elif Korkut, Neslihan Demir 5, Kayra Güler Sağlam
Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 8, Pelin Derya Bilgiç 8, Melissa Eroğlu 7, Meltem Yıldızhan 14, Miray Balotu 6, Cansu Köksal 3, Sude Yılmaz 9, Steinberga 6, Mısra Albayrak 5, Hruscakova 16, Russel 14
1. Periyot: 15-23
Devre: 25-50
3. Periyot: 31-72