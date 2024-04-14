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Spor

Galatasaray'dan 8 milyon euro'ya ret!

İngiliz ekibi Brighton, Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Emin Bayram için Galatasaray'a 8 milyon euro'luk teklif sundu. Ancak sarı kırmızılı ekip bu teklifi reddetti.

Takvim14 Nisan 2024 Pazar 11:23 - Güncelleme:
Galatasaray'dan 8 milyon euro'ya ret!
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İngiltere'den Brighton, Emin Bayram için Galatasaray'a 8 milyon Euro teklif etti. Sarı-kırmızılı yetkililerin teklifi reddettiği ortaya çıktı.

BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

Galatasaray'ın Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram, Belçika'da gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çekerken, Avrupa'dan da birçok kulübün listesine girdi.

BRIGHTON TEKLİF YAPTI

Yunanistan ve İtalya'dan kulüplerin takibindeki 21 yaşındaki stoper için İngiltere'den Brighton, Galatasaray'a 8 milyon Euro değerinde bir transfer teklifi sundu.

GALATASARAY'A DÖNECEK

Galatasaray'ın, bu teklifi reddettiği öğrenildi. Westerlo'da bu sezon 23 karşılaşmada 1 gol atan, 2 de asist yapan Emin Bayram, sezon sonu itibarıyla sarı-kırmızılı takıma geri dönecek. Futbolcunun geleceğiyle ilgili teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karar da etkili olacak.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

1.92 boyundaki Emin Bayram'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2026'da sona erecek. Kariyerinde 94 maçı bulunan genç stoper, 4 gol, 2 asist kaydetti.

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