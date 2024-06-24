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Spor

Galatasaray'dan ABD'li yıldıza rekor teklif!

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta sahasına takviye yapmaya hazırlanıyor. Cimbom'un, Real Betis'e Johnny Cardoso için rekor bir teklif götürdüğünü iddia edildi.

24 Haziran 2024 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
Galatasaray'dan ABD'li yıldıza rekor teklif!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Michy Batshuayi ile anlaşan Galatasaray için İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

Sarı-kırmızılılar transferde önceliğini sağ ve sol bek mevkilerine verse de Real Betis'in orta sahası Johnny Cardoso'nun da Galatasaray'ın gündemine geldiği öne sürüldü.

Diario de Sevilla'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın, Brezilya'da oynadığı dönemde de takip ettiği Johnny Cardoso için Real Betis'e 18 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

Real Betis'in ise oyuncusuna çok sayıda ilgi olması nedeniyle bu teklifi şimdilik geri çevirdiği belirtildi.

22 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu ile Galatasaray dışında; Roma, PSG ve Juventus, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımların ilgilendiği öne sürüldü.

Bu takımlar arasından en ciddi teklifin şu ana kadar Galatasaray tarafından yapıldığı kaydedildi.

Real Betis'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için beklentisinin en az 25-30 milyon euro olduğu aktarıldı.

İspanyol ekibi Real Betis, ocak ayında Johnny Cardoso'nun haklarının yüzde 80'ini Brezilya temsilcisi Internacional'den satın almıştı.

Real Betis ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Cardoso, İspanyol ekibiyle 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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