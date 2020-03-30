İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5
  • EURO
    7,1998
  • ALTIN
    338.847
  • BIST100
    87615
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim açıklaması

Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

IHA30 Mart 2020 Pazartesi 10:40 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:52
ABONE OL

Galatasaray’ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesabından , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor
ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor

ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.