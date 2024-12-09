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Spor

Galatasaray'dan açıklama geldi! İşte Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumu

Galatasaray, dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osihmen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

DHA9 Aralık 2024 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
Galatasaray'dan açıklama geldi! İşte Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumu
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Galatasaray Kulübü, Victor Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini, Barış Alper Yılmaz'ın ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

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