UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi son antrenmanı yapan sarı - kırmızılılarda Kulüp Doktoru Yener İnce sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi verdi.

ISMAIL JAKOBS

İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Jakobs ile ilgili hiç süre vermeyeceğiz demiştik. Aşil tendonunun kasığın içinde devam eden kısmında yırtık var. Sıradan bir sakatlık değil. Tekrarlama riski var. Şu an çok iyi durumda ama görebilmemiz için saha çalışmalarına devam etmesi lazım. Gidişata göre karar vereceğiz.

ABDÜLKERİM BARDAKCI

"Abdülkerim olağandan daha erken bir şekilde fedakarlık ederek ve özel iğnelerle döndürebildik. üst üste gelecek maçların önemi nedeniyle Abdülkerim'i takıma verdik."

BARIŞ ALPER YILMAZ

"Barış Alper'i hepiniz gördünüz. Bizim korktuğumuz kadar kötü olmadı. Biz dizinde ön çaprazda total yırtıktan korktuk. Ama basılan yerin karşısında kalan bağda ciddi mi gerilme var. Malmö maçında olmayacak. Maç maç bakacağız. Trabzonspor maçı için de bir şey söyleyemiyorum. Net bir şey söylemek için erken."

VICTOR OSIMHEN

"Osimhen geçen sefer ki değil karşı ayağının adalesinde bir gerilme oldu. Orta düzeyde bir şey. Öyle çok ileri düzeyde bir sıkıntı değil, ancak zaman ihtiyacımız var."

KAAN AYHAN

"Kaan en kısa zamanda dönecek. Çalışmalara başladı."