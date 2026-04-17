İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8662
  • EURO
    52,9723
  • ALTIN
    6903.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Galatasaray'dan açıklama geldi! Seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da seçim tarihi netleşti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Olağan Seçim Toplantısı'nın 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

BEYZA NUR YILMAZ17 Nisan 2026 Cuma 14:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul tarihini açıkladı.

Açıklamaya göre seçim, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI" 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00' da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de korku dolu anlar: Kamyon lastiği bomba gibi patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.