7 Aralık 2025 Pazar
  • Galatasaray'dan açıklama! Takım otobüsü saldırıya uğramıştı
Galatasaray'dan açıklama! Takım otobüsü saldırıya uğramıştı

Galatasaray, Bursaspor maçı sonrası yaşanan küfürlü tezahüratlar, Göksenin Köksal'ın davranışları ve takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı nedeniyle sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, hem TBF nezdinde girişimde bulunacaklarını hem de sorumluların hesap vermesi için süreci takip edeceklerini duyurdu.

7 Aralık 2025 Pazar 20:22
Galatasaray'dan açıklama! Takım otobüsü saldırıya uğramıştı
Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsünün Bursa'da taşlı saldırıya uğraması nedeniyle açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.

Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da "Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır.

Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir.

Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır."

