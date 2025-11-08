İSTANBUL 22°C / 15°C
  Galatasaray'dan açıklama! Yunus Akgün, ameliyat oldu
Spor

Galatasaray'dan açıklama! Yunus Akgün, ameliyat oldu

Galatasaray'da sakatlık yaşayan ve bir süre sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncu Yunus Akgün'ün fıtık operasyonu geçirdiği açıklandı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 11:40
Galatasaray'dan açıklama! Yunus Akgün, ameliyat oldu
Galatasaray Kulübü, futbolculardan Yunus Akgün'ün fıtık operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, milli oyuncuda kasık fıtığı tespit edildiğini açıklamıştı.

