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Spor

Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı için açıklama! ''Adli mercilere gerekli başvurular yapıldı''

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında yaşanan olaylar için başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada 'Maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 16:11 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı için açıklama! ''Adli mercilere gerekli başvurular yapıldı''
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında yaşanan olaylar için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması:

"9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

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