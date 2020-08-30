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Spor

Galatasaray'dan Adem Büyük'e doğum günü sürprizi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 33. yaşına giren Adem Büyük'ün doğum günü de kutlandı.

DHA30 Ağustos 2020 Pazar 20:05 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 20:05
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda saat 17.00'de gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bölgesel ve takım hâlinde taktik oyunlar üzerinde durulan bir çalışma yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman öncesi, Adem Büyük'ün doğum günü kutlandı. Milli takımlardan davet alan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve Ryan Babel antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşacak.

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