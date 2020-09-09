İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4931
  • EURO
    8,8601
  • ALTIN
    468.575
  • BIST100
    1097.19
Spor

Galatasaray'dan Adem Büyük'e veda

Galatasaray, takımdan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük'e emeklerinden ötürü teşekkür etti.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 16:23 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:23
ABONE OL

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Adem Büyük ile ilgili yapılan paylaşımda, "2019-2020 sezonu başında kulübümüze Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Adem Büyük, çıktığı 34 resmi maçta 11 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak takımımıza önemli katkı verdi. 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray macerasında 2019-2020 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Adem Büyük’e Galatasaray’a katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kendisine kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.