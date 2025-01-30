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Spor

Galatasaray'dan Ajax maçı öncesi taraftarlarına uyarı

Galatasaray, Ajax karşılaşması öncesi taraftarları için bir açıklama yaptı ve dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 14:20 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Ajax maçı öncesi taraftarlarına uyarı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'dan maç öncesi taraftarına uyarı geldi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan maçla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Taraftarlarımız için toplanma noktası Dam Meydanı'dır ve Merkez İstasyon'dan 15 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Stadyuma gitmek için metro ile Strandvliet durağında inebilirsiniz. Stadyuma zamanında ulaşabilmek için toplanma noktasından ayrılma zamanı yerel saat ile 18.20'dir."

"Taraftarlarımız için kapı açılışı yerel saat ile 19.00'dur. Bilet kontrolü ve güvenlik sebebiyle arama yapılacağı için yoğunluktan etkilenmemek adına belirtilen saatte giriş noktasında olmanız tavsiye edilmektedir."

"Stadyuma kendi araçlarıyla gelecek olan taraftarlarımız, P-bus noktasını kullanabilirler. Park ücretsiz değildir, bilet alınması gerekmektedir. Deplasman otobüsüyle gelecek olan taraftarlarımız ise polis tarafından P-risk noktasına yönlendirilecektir. Bu park alanı ve taraftarlarımızın stadyuma giriş noktası, Strandvliet durağının yakınındadır."

"Stadyum içinde yalnızca ufak çantalara izin verilmektedir. Güvenlik nedeniyle, 1m²'den büyük bayrakların veya pankartların yanmaya karşı dayanıklı olduğu belgeyle ispat edilmelidir."

"Başkalarına zarar verebilecek havai fişek ve nesneleri bulundurmak yetkili makamlarca kesin bir şekilde yasaklanmış olup, bu kurala uyulmadığı takdirde ağır yaptırımlarla karşılaşılacağı bildirilmiştir."

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