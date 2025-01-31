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Spor

Galatasaray'dan Ajax maçı sonrası Ahmetcan Kaplan için transfer görüşmesi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Ajax'a 2-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray'da yönetimden bazı isimler, karşılaşmanın ardından Ajax oyuncusu Ahmetcan Kaplan ile görüştü. Daha sonra Ahmetcan Kaplan konuya dair açıklama yaptı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Ajax maçı sonrası Ahmetcan Kaplan için transfer görüşmesi
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Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının kendileri için iyi geçtiğini söyledi.

Ahmetcan, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki arkadaşlarını gördüğü için mutlu olduğunu dile getiren Ahmetcan, "Arkadaşlarımı burada karşıladım. Onlarla biraz vakit geçirdiğim için mutluyum. Bu maçta da oyuna girmek isterdim ama nasip olmadı." dedi.

Maçın Ajax adına iyi geçtiğini ifade eden 22 yaşındaki milli stoper, Ajax'taki geleceğine ilişkin olarak, "Şu anlık buradayım ve burada mutluyum. Tabii her oyuncu oynamak ister, ben de oynamak istiyorum. Sezon sonu göreceğiz." diye konuştu.

Türk takımlarının Hollanda ekiplerine karşı zorlanmasına ilişkin olarak iki ligi karşılaştıran Ahmetcan, "Aslında iki lig arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Belki oyuncu kalitesi burada etkili olabilir. Türkiye ligi de Hollanda ligi de iyi." yorumunu yaptı.

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, karşılaşmanın ardından Galatasaraylı yöneticilerle görüştü.

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