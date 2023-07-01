Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerine devam eden sarı-kırmızılılardan çarpıcı bir hamle geldi. Golcü arayışını sürdüren Galatasaray, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

ERDEN TİMUR'DAN SÖRLOTH HAMLESİ

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'da oynadığı dönemde fırtına gibi esen Alexander Sörloth'un peşine düştü. Operasyonu yürüten Erden Timur, Leipzig'le temasa geçerek yıldız futbolcunun durumunu sordu. Alman kulübü, görüşmede olumlu mesajlar verse de Sörloth'un kararının belirleyici olacağını vurguladı. Erden Timur şimdi Sörloth'la bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.

12 GOL ATTI

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon La Liga'da 34 maça çıktı. Norveçli forvet, 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Sörloth'un Leipzig ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.