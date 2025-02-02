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Spor

Galatasaray'dan Alvaro Morata kararı

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçer geçmez Gaziantep'e gidecek.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 19:01 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Alvaro Morata kararı
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Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçer geçmez Gaziantep'e gidecek.

Sağlık kontrolü sorunsuz geçen Alvaro Morata, hazırlanan özel uçakla birlikte Gaziantep maçı kadrosunda yer almak için şehre hareket edecek. Morata, Okan Buruk'un da görev vermesiyle birlikte maç kadrosunda yer alacak.

32 yaşındaki İspanyol golcü, şarta bağlı opsiyonla Milan'dan sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmıştı.

Morata, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

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