Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı ve Ankara Galatasaraylılar Birliği'nin kuruluşunun 81. yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı ve Ankara Galatasaraylılar Birliğinin kuruluşunun 81. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarete, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Metin Karakaya ve Özgür Savaş Özüdoğru katıldı.

Törende Mustafa Cengiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, Anıtkabir Komutanı Albay Cüneyt Rakunt'u da makamında ziyaret etti.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Selçuk Bayraktar ilk yalnız seyrüseferinin görüntülerini paylaştı

Selçuk Bayraktar ilk yalnız seyrüseferinin görüntülerini paylaştı

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA