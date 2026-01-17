İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Galatasaray'dan Ankara'da farklı galibiyet

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-64 mağlup etti.

17 Ocak 2026 Cumartesi 18:31
Galatasaray'dan Ankara'da farklı galibiyet
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-64 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, ligde art arda 8'inci, toplamda 13. galibiyetini aldı. Nesibe Aydın ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Nihat Çetin, Rahmi Güner

Nesibe Aydın: Green 16, Pelin Gülçelik 2, Yağmur Önal 7, Davis 16, Bone 17, Derin Yaya 6, Büşra Akgün, Turner, Melike Yalçınkaya, Elif Çayır

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 12, Johannes 2, Ayşe Cora Yamaner 7, Juhasz 6, Kuier 19, Oblak 11, Gökşen Fitik 5, Williams 14, Sehernaz Çidal 3, Elif Bayram, Sude Yılmaz

1. Periyot: 24-25

Devre: 38-39

3. Periyot: 49-54

