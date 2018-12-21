Galatasaray'dan Arber Zeneli bombası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ‘Ocak ve Temmuz’da yapılanmaya gideceğiz’ sözünden sonra gözler Galatasaray’ın yeni transfer hamlelerine çevrildi. Sarı Kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Onyekuru’nun yerine düşünülen ismin Hollanda’da Heerenveen forması giyen Arber Zenel’i olduğu öğrenildi.

RİEKERİNK ÇALIŞTIRIYOR

Hollanda Eredivisie’de 8. Sırada bulunan Heerenveen’i Galatasaray’ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink çalıştırıyor. Yönetimin Jan Olde Riekerink’ten transfer için kolaylık sağlamasını istediği ve Hollandalı çalıştırıcının transfere izin verdiği belirtildi.

‘TÜRKİYE’Yİ İSTERİM’ DEMİŞTİ

Bu sezon Heerenveen formasıyla 15 maça çıkan Kosovalı genç yıldızın transfere sıcak baktığı ve Galatasaray’a imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray bu transfer için Heerenveen kulübüne 2.5 milyon Euro önerecek.

Arber Zeneli adının Fenerbahçe ile anılması sonrası, “Benimle ilgilendikleri doğru. Türkiye’de forma giymekten dolayı gurur duyarım’ demişti.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Arber Zeneli, Heerenveen formasıyla bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol 9 asistle oynadı. Zeneli ayrıca Kosova Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi’nde 5 gol kaydetti.

ALTERNATİF TREZEGUET

Galatasaray, Zeneli’nin alternatifini de belirledi. Kasımpaşa’da süresiz kadro dışı bırakılan Trezeguet için Kasımpaşa yönetimiyle yeniden görüşecek olan Abdurrahim Albayrak, Mısırlı yıldız oyuncunun transferi için kolaylık isteyecek.