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Spor

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması! ''Hayal ürünü''

Galatasaray medyada çıkan haberlerle ilgili açıklama yayınladı. Galatasaray, Arda Turan ile ilgili görüşme olmadığını, Ömer Bayram için de maaş iddialarını yalanladı.

17 Temmuz 2020 Cuma 21:47 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 21:48
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Galatasaray Kulübü, medyada yer alan Arda Turan, Ömer Bayram ve maaş haberleriyle ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Sarı  kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ARDA TURAN TOPLANTISI OLMADI"

Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir.

"ÖMER BAYRAM HABERLERİ ASILSIZDIR"

Ayrıca, bazı medya organlarında yerli ve yabancı futbolcularımızın aylardır maaş alamadığı, bu bağlamda profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram'ın da 6 aydır maaş alamadığı yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır.

"AZ SAYIDA YABACI OYUNCU İNDİRİM YAPMADI"

Futbol takımımızın yerli ve yabancı neredeyse tüm oyuncuları pandemi sürecinde kulübümüze yardımcı olmak amacıyla indirim mutabakatı imzalamış olup, az sayıda yabancı oyuncu ise indirime yanaşmayıp kulübümüze haksız ihtar çekmişlerdir. Bu haksız ihtarlarla ilgili gerekli işlem hukuk içinde belirli bir zaman sürecinde yapılacaktır.

Özellikle son dönemlerde kulübümüze yönelik masa başında üretilen, art niyetli, kriz senaryoları içeren sözde haberleri ibretle takip ediyor, taraftarlarımızdan Galatasaray'a zarar vermeye yönelik bu tür manipülatif ve belli mahfillerden servis edilen haberlere karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."

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