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Spor

Galatasaray'dan Arda Turan için jübile planı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolu bırakan Arda Turan için jübile yapmayı planladıklarını açıkladı. Timur ayrıca, Arda Turan için, 'Türkiye'nin gurur duyması gereken Galatasaraylı bir futbolcu.' ifadelerini kullandı.

AA30 Eylül 2022 Cuma 00:06 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Arda Turan için jübile planı
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolu bırakan eski futbolcuları Arda Turan'a jübile yapmayı düşündüklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuşan Timur, bir taraftarın Arda Turan'la ilgili sorusuna, "Türkiye'nin gurur duyması gereken Galatasaraylı bir futbolcu. Bizim akademimizden yetişti. Tabii ki jübile düşünüyoruz. Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlarda oynamış, Avrupa'da şampiyonluklar yaşamış. Galatasaray'a emek vermiş ve jübile yapmamış oyuncularımız var. Onlara da bir şeyler yapmamız gerekir diye düşünüyorum." cevabını verdi.

Erden Timur, gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili planları da şimdiden düşündüklerini aktararak, "Bizim bu sene garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu garanti oyuncularla kısa süreli sözleşme imzalamamız lazımdı. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Maaş olarak da aslında yüksek maaşlar almıyorlar. Maaşlar düştü, bonuslar kısmı çok ufak rakamlar. Gelecek yılı planlamak için bu sözleşmeleri yaptık. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Yurtdışındaki çalışmalarımızı da 7 ayrı bölgeye ayıracağız." ifadelerini kullandı.

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