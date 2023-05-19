Galatasaray'dan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye özel forma

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi, kulüp ile birlikte kendisi için özel bir forma çıkardıklardıklarını söyledi. Arjantinli yıldız ayrıca, kulübün logosunu göğsüne dövme yaptıracağını söyledi.

"HAYATIM BOYUNCA TAŞIYACAĞIM"

Icardi paylaşımında, "Galatasaray ile birlikte benim için bu özel formayı çıkardık. Kulübümüzü ve tüm taraftarlarımızı temsil eden sembolümüzden esinleniyor. Bunu sizinle paylaşmaktan çok mutluyum çünkü benim için özel bir anlamı var. Bu yüzden hayatım boyunca göğsümde dövme olarak taşıyacağım. Tüm mağazalarımızdan temin edebilirsiniz" sözlerini kullandı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'nin bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.