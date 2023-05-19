İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye özel forma
Spor

Galatasaray'dan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye özel forma

Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi, kendisi için özel üretilen formayı sosyal medya hesabı üzerinden futbolseverlere tanıttı.

19 Mayıs 2023 Cuma 23:33 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye özel forma
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi, kulüp ile birlikte kendisi için özel bir forma çıkardıklardıklarını söyledi. Arjantinli yıldız ayrıca, kulübün logosunu göğsüne dövme yaptıracağını söyledi.

"HAYATIM BOYUNCA TAŞIYACAĞIM"

Icardi paylaşımında, "Galatasaray ile birlikte benim için bu özel formayı çıkardık. Kulübümüzü ve tüm taraftarlarımızı temsil eden sembolümüzden esinleniyor. Bunu sizinle paylaşmaktan çok mutluyum çünkü benim için özel bir anlamı var. Bu yüzden hayatım boyunca göğsümde dövme olarak taşıyacağım. Tüm mağazalarımızdan temin edebilirsiniz" sözlerini kullandı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'nin bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.