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Galatasaray'dan Arjen Robben hamlesi

Transfer için kolları sıvayan Galatasaray bir dünya yıldızını takıma kazandırmak istiyor. Sarı-Kırmızılar’ın hedefinde Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Hollandalı süperstar var.

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İyi başladığı sezonda 11. haftadaki Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve sonrasında gelen cezalar yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray’da kadro sıkıntısını aşmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Kırmızılılar’da son olarak Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklayan Arjen Robben isminin gündeme geldiği öğrenildi.

Sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını açıklayan 34 yaşındaki yıldızın transferi için şartların soruşturulduğu bildirildi. Bonservis ödenmeyeceği için Finansal Fair-Play konusunda sıkıntı yaşanmayacak olması nedeniyle de Galatasaray’ın bu transfer konusunda istekli olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar’ın Hollandalı yıldıza ödenecek yıllık ücret konusunun makul olması durumunda tüm şatları zorlayacağı gelen bigliler arasında. En son 2013’te devre arasında Sneijder ile birlikte Drogba’yı alarak dünya çapında transferlere imza atan Galatasaray, iki isimden de önemli katkı almıştı.

DROGBA ETKİSİ

Robben transferiyle Cim Bom, Drogba’da yakaladığı başarıyı hedefliyor. 2012-2013 sezonunun devre arasında 35 yaşında Çin’in Shanghai Shenhua takımından gelen Drogba bir şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynamıştı. Fildişili oyuncu Sarı-Kırmızılılar’a 53 maçta 20 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

(Fanatik)

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