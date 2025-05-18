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Spor

Galatasaray'dan arka arkaya paylaşımlar! Fenerbahçe'ye gönderme

Süper Lig'de Galatasaray, 2024/25 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar, bu zaferin ardından sosyal medya üzerinden birçok paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 21:54 - Güncelleme:
Galatasaray'dan arka arkaya paylaşımlar! Fenerbahçe'ye gönderme
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Süper Lig'de Galatasaray, 2024/25 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar, bu zaferin ardından sosyal medya üzerinden birçok paylaşımda bulundu.

Galatasaray resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da göndermelerde bulunuldu.

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