Süper Lig'de Galatasaray, 2024/25 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar, bu zaferin ardından sosyal medya üzerinden birçok paylaşımda bulundu.
Galatasaray resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da göndermelerde bulunuldu.
İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMLARI
Üst üste üçüncü kez ������ ������������ ������! ������— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025
OKAN!
BURUK!
OKAN BURUK OLEY! ��#5YıldızlıŞampiyon pic.twitter.com/ROmMcgXVqb
Bu şampiyonluk;— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025
bir sezonun değil,
bir ömrün emeği.
Evinde bayrak asan çocukların,
deplasmanda sesini kaybeden gençlerin,
her maç öncesi 'Allah yardımcınız olsun' diyen büyüklerin şampiyonluğu...
Bu şampiyonluk;
tribünde bekleyen annelerin,
ekran başında dua eden dedelerin,... pic.twitter.com/EVYQeGIFcs
Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu ����������������������! ����— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025
25. Şampiyonluğa özel T-Shirt ve daha fazlası şimdi GSStore'da! ��
�� https://t.co/I9TgPL9b9H#5YıldızlıŞampiyon #MayıslarBizimdir pic.twitter.com/IuxMYwU9my
Eğer arayan bizsek, açmama lüksü yok. �� pic.twitter.com/7RND5xqsZy— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025