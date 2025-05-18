Süper Lig'de Galatasaray, 2024/25 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar, bu zaferin ardından sosyal medya üzerinden birçok paylaşımda bulundu.

Galatasaray resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da göndermelerde bulunuldu.

İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMLARI