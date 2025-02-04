Arsenal'in transferin son günlerinde Alvaro Morata için devreye girdiği ancak bu transferde kazananın Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Arsenal, önce Newcastle'dan Alexander Isak ve daha sonra Aston Villa'dan Ollie Watkins transferleri için masaya oturdu. Ancak, Premier Lig'in kar ve sürdürülebilirlik (PSR) kuralları gereği limiti az olan Arsenal, bu transferleri bitiremedi. Hatta daha önce anlaştığı ve transferini imza aşamasına getirdiği Brezilyalı orta saha Vitor Reis'in Manchester City'e gidişine de engel olamadı.

ARTETA'NIN KRİTERLERİ

Gabriel Jesus'un sezonu kapatan sakatlığı sonrası ekonomik ve Arsenal Menajeri Arteta'nın 'Sadece performansa hemen etki edebilecek ve bizde olmayan bir şeyi getirebilecek oyuncu' kriterine göre hareket eden Kuzey Londra kulübü, ardından Leipzig'ten Benjamin Sesko ve Aston Villa'dan Jhon Duran için de temas kurdu. Leipzig, Sesko için geri dönüş dahi yapmadı. Jhon Duran ise astronomik bir bedelle Al Nassr'ın yolunu tuttu.

ARSENAL GEÇ KALDI, GALATASARAY İMZALADI

Transferin bitimine sadece birkaç gün kala Arsenal, piyasadaki diğer isimlere dikkatini çevirdi.

Arsenal, Galatasaray'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği Alvaro Morata ile bu süreçte ilgilenmeye başladı. Morata'yı kiralamaya sıcak bakan Milan, Arsenal'den gelecek bir teklife sıcak bakacağını iletti. Arsenal ise bu süreçte transferi ocak ayında mı yazın mı yapacağı konusunda kararsızlık yaşadı.

Bu kararsızlık sürecinde Galatasaray, Morata transferini bitirdi ve oyuncuyla el sıkıştı.

Arsenal, daha sonra geri dönüp transfere müdahil olmak istese de geç kaldı.