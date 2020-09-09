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Spor

Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük resmen Yeni Malatyaspor'da

Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcusu Adem Büyük'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Adem, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak sarı-kırmızılılara 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyecek. Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:49
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Galatasaray, tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük, forma giydiği 34 resmi maçta 11 gol kaydetti.

ADEM BÜYÜK YENİ MALATYASPOR'DA

Bu arada Galatasaray ile yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Adem'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Yeni Malatyaspor'da forma giymiş, 2019-2020 sezonunu Galatasaray'da geçirmişti.

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