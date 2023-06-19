Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk, Samsunspor ile anlaştı

Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk'un yeni takımı belli oldu.

Süper Lig'e yükselen Samsunspor, tecrübeli kaleciyle sözleşme imzalandığını açıkladı.

KARİYERİ

Bursaspor altyapısından yetişen Okan Kocuk, Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Okan Kocuk, 29 kez Galatasaray formasını giydi ve kalesinde 38 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 7 kez de kalesini gole kapattı.