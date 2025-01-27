Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Carve Deportiva'ya açıklamalarda bulundu. İşte o sözler....

"HAYATIMIN KULÜBÜ"

"14 yıldır Galatasaray'dayım. Bu hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maç, 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Galatasaray, benim hayatımın kulübü."

"KESİN KARARIMI VERMEDİM"

"Sezon sonunda, Galatasaray'dan ayrılma konusunda henüz yüzde 100 bir karar vermiş değilim. Bu ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu."

"GÖRÜŞMELERİM OLDU"

"Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerim oldu. Herhangi bir karar vermedim; Penarol, Nacional veya Wanderers."

"URUGUAY FUTBOLU HAYRANIYIM"

"Uruguay futbolunu izlemeyi seviyorum, çok fazla maç izliyorum, derbiler şüphesiz ülkedeki en önemli maç ve finalde izlemek de çok daha fazlasını yaratıyor. Ben bir Uruguay futbolu hayranıyım".

"DOĞRU YOLDAN YAPMAK İSTİYORUM"

"Türkiye'den ayrıldığım gün, bunu doğru yoldan yapmak ve bunun doğru zaman olup olmadığını değerlendirmek istiyorum".

"GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

"Her zaman Nacional'e dönmek istediğimi söyledim. Çok güzel altı ay yaşadım ama daha sonra sıkıntı yaratmayacağım yerlere döneceğimi açıkça belirttim. Penarol ve Nacional'in benim hakkımda konuşması hoşuma gidiyor."

"HEDEFLERİM VE HAYALLERİM VAR"

"Ulaşmam gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiç Uruguay şampiyonu olmadım. Bunun gerçekleştirilmesi gereken bir hayal olduğunu söylemezsem yalan söylemiş olurum."

"FELIPE MELO BANA SÖYLEDİ"

"Felipe Melo, bana Balbi ile Nacional'de oynama konusunda konuştuğunu söyledi. Bu fikir onu heyecanlandırmıştı. Bana 'ben gidersem sen de gelirsin' dedi. Ben de 'beni bekle' dedim."