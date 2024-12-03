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Spor

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Demirbay için sürpriz iddia

Bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden ve daha az süre bulan Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldız futbolcu Kerem Demirbay için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli orta saha oyuncusunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

3 Aralık 2024 Salı 14:39 - Güncelleme:
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Demirbay için sürpriz iddia
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Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

OCAK AYINDA GİDEBİLİR

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray'da bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılabilir.

TEKLİFLER ALDI

Galatasaray'ın takımda tutmak istediği deneyimli orta saha oyuncusunun bazı teklifler aldığı ve kiralık olarak takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

Kerem için daha önce adı geçen Werder Bremen ve Hoffenheim konusunda ise şu anda sıcak bir gelişme olmadığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Kerem Demirbay, 2 asist yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor

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