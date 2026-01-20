İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2874
  • EURO
    50,7994
  • ALTIN
    6585.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Lucas Torreira iddialara cevap verdi
Spor

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Lucas Torreira iddialara cevap verdi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplasında açıklamalarda bulundu. Ayrılık iddialarına cevap veren Lucas Torreira 'Buradan gittiğim zaman duyarsınız zaten, kendim söylerim. Ben bir şey söylemediğim sürece, ben buradayım.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 12:48 - Güncelleme:
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Lucas Torreira iddialara cevap verdi
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid maçı öncesi Lucas Torreira, takımdan ayrılacağına yönelik iddialara cevap verdi.

İşte Torreira'nın açıklamaları şöyle:

"Son zamanlarda çok konuşuldu geleceğimle ilgili ben her zaman kalbimden konuştum. Maalesef son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı. Bu nedenle takıma fazla konsantre olamadım. Destek veren herkese teşekkür ederim. Ailenizden uzak olduğunuz zaman bu durumları kontrol etmek çok zor.

Buradan gittiğim zaman duyarsınız zaten, kendim söylerim. Ben bir şey söylemediğim sürece, ben buradayım. Her zaman olduğu gibi hayatımı sahaya koyacağım. Her topta bütün hayatımı ortaya koyarak mücadele edeceğim. Galatasaray'ın amaçlarına odaklanmak en önemlisi. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir ve bunu her zaman bildim ben."

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.