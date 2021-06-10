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Spor

Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e imza töreni

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağlamıştı. Sarı kırmızılılar iki oyuncu için Türk Telekom'da imza töreni düzenleyecek.

10 Haziran 2021 Perşembe 20:30 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 20:33
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20-21 Temmuz'da, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray , 2 transferini yarın açıklayacak. Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe 'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk ile her konuda el sıkışan Sarı Kırmızılı ekip, yarın iki futbolcu için imza töreni düzenleyecek.

İMZA TÖRENİ SAAT 15.00'TE BAŞLAYACAK

Fanatik'in haberine göre, Türk Telekom Stadı'nda yapılacak imza töreni saat 15.00'te başlayacak. İki futbolcu da 3'e yıllık sözleşmeye imza atacak ve sezonluk 6 milyon TL garanti ücret alacaklar. Aytaç ve Alpaslan, 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak.

Kasımpaşa'da 64 resmi maçta görev alan Aytaç, 12 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.

Göztepe formasıyla toplam 76 maça çıkan Alpaslan, 13 golle skora katkı sağladı.

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