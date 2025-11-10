İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması: Süreci titizlikle takip ediyoruz

Bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından açıklanan listede iki futbolcusunun yer almasının ardından Galatasaray'dan resmi açıklama yapıldı. Sarı kırmızılı kulüp, sürecin hassasiyetle ve titizlikle takip edildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 22:19 - Güncelleme:
Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması: Süreci titizlikle takip ediyoruz
Galatasaray, bahis soruşturmasında adı geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama yaptı.

Sarı karmızılı kulüpten yapılan açıklamada,

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.

Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

