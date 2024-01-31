Galatasaray'dan Bakambu teklifine ret!

Galatasaray, takımın tecrübeli forvet oyuncusu Cedric Bakambu için Real Betis'ten gelen transfer teklifini kabul etmedi.
3.5 MİLYON EURO'YA RET
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, LaLiga ekibi Real Betis'in Bakambu için yaptığı 3.5 milyon euro'luk teklifi reddetti.
BEKLENTİ 5 MİLYON EURO
Haberde; sarı-kırmızılı kulübün Bakambu için bonuslar ile beraber 5 milyon euro'luk bir beklentisi olduğu ve transfer görüşmelerinin durma noktasına geldiği aktarıldı.
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, çıktığı 16 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.