Galatasaray'dan Banega harekatı

BADOU Ndiaye’nin yerine düşünülen Ever Banega transferini gerçekleştirmek için idari direktör Şükrü Hanedar’ın bu hafta içinde İspanya’ya gitmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı kulübün, 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Fatih Terim’in oyun tarzını çok beğendiği Banega’nın en büyük artısı istikrarlı performansı. Geçen sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda toplam 51 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 8 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

YILLIK ÜCRETi DE SORUN

Banega’nın, Sevilla’yla 1 senelik sözleşmesi bulunuyor. İspanyol kulübünün, para kazanmak için bu yaz döneminde Arjantinli oyuncuyu satmak istediği belirtildi. Öte yandan Arjantin’in köklü kulübü Boca Juniors da tecrübeli futbolcu için devreye girdi. Galatasaray, Sevilla haricinde Banega’yı da yıllık ücret konusunda ikna etmek zorunda. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre; Boca Juniors, Banega’ya daha yüksek bir yıllık ücret önerdi. Sarı-Kırmızılar’ın rakamı artırması gerekiyor

3.5 MiLYON EURO GARANTi

Gazeteci Matias Bustos Milla, TNT Sports’a bu transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Milla, “Banega, Galatasaray’ın teklifini düşük buldu. Eğer daha iyi bir teklif gelirse kabul edebilir ancak şu anda Boca Juniors transferde daha önde” dedi. Sevilla’dan yıllık 2.2 milyon euro kazanan futbolcuya daha önce Sarı-Kırmızılılar’ın 3 milyon euro önerdiği öğrenildi. Arjantinli futbolcunun kendisi için senelik 3.5 milyon euro garanti maaş istediği öğrenildi. Bu rakama bonuslar dahil edilmeyecek.

Akşam