23 Ağustos 2025 Cumartesi
Spor

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! Kadroda yer almadı

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi antrenmanlara katılmadı. Ancak Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, oyuncunun süresiz kadro dışı bırakılmadığını ve kararın yalnızca oyuncuyu koruma amaçlı alındığını belirtti. İşte detaylar...

23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:51
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! Kadroda yer almadı
Galatasaray'da transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hafta içinde bazı antrenmanlara çıkmayan milli futbolcu, Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmanda da yer almadı.

Kayserispor maçı öncesi cumartesi günü erken saatlerde Kemerburgaz'a gelen Barış Alper, takımla birlikte çalışmadı ve salonda bireysel çalışma yaptı.

Barış, bu gelişmenin ardından Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

KADRO DIŞI DEĞİL

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper için açıklama yaptı.

Abdullah Kavukcu'nun sözleri şu şekilde:

"Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan "Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı" yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

