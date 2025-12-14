İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Galatasaray'dan Başakşehir maç günü için TFF'ye başvuru

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık'ta Başakşehir ile yapılacak maçın 1 gün önceye (Çarşamba) çekilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. İşte detaylar...

14 Aralık 2025 Pazar 11:35
Galatasaray'dan Başakşehir maç günü için TFF'ye başvuru
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'le oynanması planlanan ilk hafta maçının gününün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Kulüpten alınan bilgiye göre sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir maçının 17 Aralık Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kupa maçının günüyle ilgili tepki göstermişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

