Galatasaray'dan Başakşehir'e kar göndermesi

Medipol Başakşehir - Bursaspor maçının kar ve görüş açısı nedeniyle ertelenmesinin ardından Galatasaray cephesinden flaş bir gönderme geldi.

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, maçın ertelenmesinin ardından şu tweeti attı;

''Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor, biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık, stad işletmek bilgi ve tecrübe istiyor, hiçbir sorunumuz yok, yarın ki maçımıza hepinizi bekliyoruz.''