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Spor

Galatasaray'dan beklenen Marcao açıklaması geldi

Galatasaray Kulübü, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 21:17 - Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun İspanya'nın Sevilla takımına transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla'ya transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı takıma 2018-2019 sezonunun devre arasında katılan Marcao, 106'sı Süper Lig olmak üzere 141 resmi maça çıktı.

Brezilyalı futbolcu, birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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