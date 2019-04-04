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Galatasaray'dan Bertolacci hamlesi

Badou Ndiaye'nin Galatasaray'da devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı... Fakat sarı-kırmızılı yönetim Senegalli oyuncuya alternatif olarak Andrea Bertolacci'yi buldu

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Fulham, Genoa ve Udinese'nin de gündeminde olan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Milan'ın sözleşme yenilemeyeceği Bertolacci'nın henüz kararını vermediği de iddialar içinde yer aldı.
 
28 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu bu sezon Milan formasıyla sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Andrea Bertolacci sezon sonunda serbest kalıyor. Piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak değerlendiriliyor
 
Sarı kırmızılılarda daha önce İtalyan Morgan De Sanctis de görev almıştı.
 
(Sabah)
 

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