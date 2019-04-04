Galatasaray'dan Bertolacci hamlesi

Fulham, Genoa ve Udinese'nin de gündeminde olan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Milan'ın sözleşme yenilemeyeceği Bertolacci'nın henüz kararını vermediği de iddialar içinde yer aldı.

28 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu bu sezon Milan formasıyla sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Andrea Bertolacci sezon sonunda serbest kalıyor. Piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak değerlendiriliyor

Sarı kırmızılılarda daha önce İtalyan Morgan De Sanctis de görev almıştı.

(Sabah)