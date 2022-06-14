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Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıran Gedson Fernandes hamlesi

Galatasaray'ın istediği ancak Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için sarı kırmızılı takımın yeniden harekete geçeceği iddia edildi. Beşiktaşlı yöneticilerden ise bu iddialara cevap geldi.

Türkiye Gazetesi14 Haziran 2022 Salı 09:34 - Güncelleme:
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Beşiktaş geçtiğimiz sezon Gedson Fernandes için 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya varmış ve Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini açıklamıştı. Buna rağmen Galatasaray'ın, Gedson için harekete geçeceği iddiaları büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre Beşiktaş ile Benfica'nın anlaşmasında, "1 Temmuz'a kadar 10 milyon avro üzerinde teklif gelirse değerlendirilir" maddesi yer alıyor.

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler bu dedikodulara çarpıcı cevaplar verdi. Siyah beyazlı bir yönetici, "Gedson Fernandes 27 Haziran'da Beşiktaş'ın antrenmanında olacak. Kendisini isteyenler antrenmanda izleyerek bir nebze hasret giderebilirler!" ifadelerini kullandı. Kiralık olarak Rize'de forma giyen Gedson'un transferi 1 Temmuz'da büyük ses getirecek sosyal medya kampanyasıyla ilan edilecek.

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