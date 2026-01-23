İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3763
  • EURO
    51,2092
  • ALTIN
    6949.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan bir hamle daha: İmza an meselesi!
Spor

Galatasaray'dan bir hamle daha: İmza an meselesi!

Galatasaray, Girona forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için önemli mesafe kat etti. Kolombiyalı futbolcu için Benfica, Ajax ve Marsilya'nın da ilgisi bulunurken, sarı-kırmızılıların Girona'ya en iyi teklifi sunduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 19:59 - Güncelleme:
Galatasaray'dan bir hamle daha: İmza an meselesi!
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lan'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla için devreye girdi.

EN İYİ TEKLİFİ SUNDU

Pipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray, Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmeye çok yakın.

Haberde, Kolombiyalı kanat oyuncusunu Benfica, Ajax ve Marsilya'nın da istediği ancak Galatasaray'ın Girona'ya en iyi teklifi yaptığı öne sürüldü.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon euro.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.