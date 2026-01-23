Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lan'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla için devreye girdi.

EN İYİ TEKLİFİ SUNDU

Pipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray, Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmeye çok yakın.

Haberde, Kolombiyalı kanat oyuncusunu Benfica, Ajax ve Marsilya'nın da istediği ancak Galatasaray'ın Girona'ya en iyi teklifi yaptığı öne sürüldü.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon euro.