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Spor

Galatasaray'dan bir teklif daha! Inter'in Hakan Çalhanoğlu inadı kırılıyor!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmeyen sarı kırmızılı ekip İtalyan ekibinin kapısını tekrar çaldı. Hakan inadı kırılan Inter milli futbolcunun ayrılması halinde alternatif ismi belirledi. İşte detaylar...

AKŞAM14 Temmuz 2025 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Galatasaray'dan bir teklif daha! Inter'in Hakan Çalhanoğlu inadı kırılıyor!
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Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray, Hakan Çalhanoğlu için de girişimlerine devam ediyor. İtalyan basınındaki haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar Çizme temsilcisinin kapısını tekrar çaldı. Cim-Bom, son olarak yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdi.

Ancak haberde Inter'in eğer ciddi bir pazarlık masası kurulursa, Çalhanoğlu'nu yaklaşık 25-30 milyon euro arasında bir bedelle satmaya açık olacağı belirtildi. Inter, Hakan milli yıldızın alternatifini de belirledi. İtalyan ekibi Leverkusen'in tecrübeli yıldızı Granit Xhaka'yı transfer hedefi olarak belirledi. Xhaka'nın adı Inter'in rakipleri Milan ve Juventus ile de anılıyor.

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