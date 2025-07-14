Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray, Hakan Çalhanoğlu için de girişimlerine devam ediyor. İtalyan basınındaki haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar Çizme temsilcisinin kapısını tekrar çaldı. Cim-Bom, son olarak yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdi.

Ancak haberde Inter'in eğer ciddi bir pazarlık masası kurulursa, Çalhanoğlu'nu yaklaşık 25-30 milyon euro arasında bir bedelle satmaya açık olacağı belirtildi. Inter, Hakan milli yıldızın alternatifini de belirledi. İtalyan ekibi Leverkusen'in tecrübeli yıldızı Granit Xhaka'yı transfer hedefi olarak belirledi. Xhaka'nın adı Inter'in rakipleri Milan ve Juventus ile de anılıyor.