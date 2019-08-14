Galatasaray'dan bir transfer daha
Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralanması için Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin geçici transferi konusunda Roma Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Roma ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Fransız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
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