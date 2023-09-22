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Spor

Galatasaray'dan Bölgesel Amatör Lig'e

Bölgesel Amatör Lig ekibi Eskişehirspor, Galatasaray altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Koraycan Akbaş'ı renklerine bağladı.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Bölgesel Amatör Lig'e
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Eskişehirspor, yeni sezon transfer çalışmalarında bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-kırmızılı ekip, son olarak Galatasaray forması giyen Koraycan Akbaş ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Eskişehirspor sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Galatasaray Spor Kulübü'nden 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Koraycan Akbaş ile anlaşma sağlamıştır. Koraycan Akbaş'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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