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Spor

Galatasaray'dan bomba transfer! İlkay Gündoğan için randevu alındı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray dümeni İspanya'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile görüşmek için randevu aldı. İşte transferin detayları...

Sabah16 Mayıs 2024 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Galatasaray'dan bomba transfer! İlkay Gündoğan için randevu alındı
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Bir yandan şampiyonluğa koşan Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı- Kırmızılılar, ses getirecek yeni bir hamle düşünüyor.

İLKAY İLE RANDEVU

Sezon bittikten sonra seçim heyecanı yaşayacak olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetiminin orta sahaya tartışılmayacak bir isim takviye etmeyi düşündüğü ve bu doğrultuda rotanın İlkay Gündoğan'a çevrildiği belirlendi. Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan ile sezon sonunda yüz yüze görüşme kararı aldı.

Hem oyuncu hem de menajeri ile gerekli temasların da kurulduğu gelen haberler arasında. Türk kökenli Alman futbolcunun Katalan ekibi Barcelona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Ayrıca orta vadede Türkiye'ye sıcak bakan Gündoğan'ın kontratının 1 yıl da çift taraflı olarak uzatılma opsiyonu bulunuyor. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen yıldız futbolcu daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke'de de görev aldı.

Gündoğan bu sezon Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 kez de asist üretti. Deneyimli oyuncuya güncel verilere göre; 16 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcuya, Galatasaray taraftarları da yoğun ilgi gösteriyor.

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